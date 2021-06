Отримани Духовни вежби

ШИД – Од пондзелку по штваrток, у Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе, отримани 11. по шоре Духовни вежби за священїкох зоз нашей епархиї предводзени зоз преосвященим владиком кир Георгийом Джуджаром.

На вежбох духовни викладаня тримал францискан зоз Винковцох Мартин Дретвич, отримовани ранши Служби Божо, а вовторок и стреду на вечарших Службох Божох присуствовали и домашнї вирни зоз парохиї Преображеня Господнього.

На Духовних вежбох були 14 паноцове зоз наших парохийох, а служени и панахиди за упокоєних паноцох и владикох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)