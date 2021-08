Отримани Етно дзень на „Културним лєту“

ШИД – У рамикох манифестациї „Културне лєто“ вчера отримана традицийна манифестация пошвецена народней традициї под назву „Етно дзень“.

На тей манифестациї здруженя женох зоз шидскей општини, як и поднїмателє, на штандох виложели стародавни єдла, колачи, ручни роботи, вишивки, як и свойо продукти – мед, вино, палєнку, грозно, сир и продукти з млєка, сухи месово продукти.

Замерковани и богати штанди и того року мали Здруженя женох „Маря“ зоз Шиду, „Бикичанки“ з Бикичу, „Жридло“ з Беркасова и други.

Тиж отримана и музична часц манифестациї на хторей наступела и Старша мишана жридлова шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ хтора ше представела з венчиком руских народних шпиванкох, а наступел и дует Мила Вученович и Вера Петрович.

