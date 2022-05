Отримани „Жатвов ярнї бал” у Коцуре

КОЦУР – Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура того року орґанизовало „Жатвов ярнї бал” котри отримани всоботу, 7. мая, у Пелетовей сали у Коцуре.

Предсидателька Дружтва Мелания Мали на початку вечара привитала числених госцох и подзековала им же зоз своїм присуством потримали роботу, активносци и закладаня коцурскей „Жатви”.

На „Жатвовим ярнїм балу” було вецей як 150 госцох, а окрем домашнїх були и госцох зоз Вербасу, Нового Саду, Дюрдьова, Руского Керестура и других местох.

За тот вечар орґанизаторе пририхтали и смачну вечеру и богату томболу. Даскельо вреднєйши награди ше видвоєли медзи численима, та так друга по вредносци награда – ЛЦД телевизор, пошла до Дюрдьова, а потим його добитнїца вицагла число за главну награду на томболи – бициґлу, котру достали домашнї.

За добру забаву и музику були задлужени „Коцурски бетяре”, котри ше остарали за веселе розположенє и нєпреривне танцованє шицких присутних госцох до позних годзинох.

