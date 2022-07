Отримани ище єден Супер камп, того року на лєтовалїщу Олимпик бич

РУСКИ КЕРЕСТУР/ОЛИМПИК БИЧ – Од 29. юния по 8. юлий, за членох Атлетского клубу „Русинˮ, як и за други дзеци возросту висших класох основней школи зоз Руского Керестура, їх тренер Саня Еедлиснки орґанизовала ище єдем лєтни Супер камп, того року на Еґейским морю, на лєтовалїщу Олимпик бич у Греческей.

У подножює гори Олимп, а лєм на 2 километри од Паралиї, осмеро школяре, пецерме хлапци и три дзивчата, вєдно зоз своїм тренером Саню Еделиснки, препровадзели седем днї, дзе ше през рижни спортски активносци на плажи, у базену, або спортских теренох, дружели и упознавали през бависко.

Каждого дня, кампере мали по три роботнї дополадня, хтори звичайно уключовали даяки спортски активносци на плажи, як цо – воженє каяку, на зип-лайну, на супу, бавенє одбойки у води и подобне, у пополадньових годзинох були орґанизовани рижни бависка коло базену и на спортских теренох як цо одбойка на писку, фодбал, столни тенис, пикадо и штреляцтво, а у вечарших годзинох, учашнїки кампу мали и рижни креативни и забавни активносци предвидзени за розвагу младих.

По законченю кампа, шицки дзеци достали маїцу зоз лоґом Кампа, як и диплому за участвованє, а после Греческей, нова ґрупа од 25 дзецох 30. юлия одходзи на ище єден Супер камп, на гору Златар у Сербиї.

(Опатрене 74 раз, нєшка 74)