Отримани и бал за пензионерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї, у Ресторану Червена ружа отримани ткв. осмомарцовски бал, односно друженє пензионерох з полудзенком, бал вочи Дню женох.

На друженє були поволани шицки заинтересовани пензионере з валалу, а присуствовало наисце красне число насампредз женох котри ше вешелєли зоз живу музику цале пополаднє.

Сходу присуствовал и предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Дамян Милянич за котрого пензионерки пририхтали окремни дарунок – череґи и багнїтки, и секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо

Инициятор и орґанизатор того друженя уж по други рок за шором, Мария Шепински, активна членїца Месней орґанизациї пензионерох котра средства обезпечела зоз рижних донацийох и спонзорствох же би шицко було безплатне.

