Отримани караоке вечар по руски

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу, 9. юния, отримани други по шоре караоке вечар по руски.

Того вечара було досц учашнїкох хтори мали нагоду шпивац по руски, а окрем вельо було младих зоз Дюрдьова, як и госцох зоз Нового Саду и Жаблю. Публика виберала побиднїка, та перше место достал Филип Маркович зоз Нового Саду за писню „Душа”. Вон достал дружтвене бависко як главну награду.

Тот проєкт млади зоз Матки реализовали з помоцу Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

