ДЮРДЬОВ – Всоботу, 26. марца, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко у Дюрдьове, отримани концерт Дзивоцкей шпивацкей ґрупи з нагоди дзешецрочнїци постояня ґрупи.

Дзивки одшпивали велї нашо народни писнї, як цо то „Бетяр дзивочка“ , „Таєла, таєла“ , „Нє пий коню воду“ , „У загради грушочка“ и велї други. У тих писньох их провадзел тамбурови оркестер дюрдьовского Дружтва, под руководством Срдяна Цуцича. Два писнї, „Гоч широки ярок“ и „Шедла мушка“ Дзивоцка ґрупа одшпивала акапела.

Седем забавни писнї дзивки одшпивали у провадзеню Александра Човска и Василия Кочиша на ґитарох и Сенки Станковичовей на клавиру.

На концерту тиж так наступела и Мишана шпивацка ґрупа зоз Коцура и Етно ґрупа „Василис“ зоз Дюрдьова. Вони одшпивали по три писнї.

На концу вечара, членїци Дзивоцкей шпивацкей ґрупи подзековали Сенки Станковичовей на труду и часу хтори уклада до ґрупи и подаровали єй скромни дарунок же би мала памятку на тот вечар.

Конферансу написала Тамара Салаґ, знїмок за исту направела Валентина Салаґ, а пречитал ю Яким Гарди.

