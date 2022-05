Отримани концерт з нагоди означованя слави МЗ Шид

ШИД – З нагоди означованя швета Преношеня мощох Святого Оца Миколая, 22 мая, всоботу у сали Културно-образовного центра отримани Шветочни концерт СКУД „Святи Сава“.

Вони ше представели з танєчнима точками танцох зоз вецей часцох Сербиї у провадзеню народного оркестра.

На концерту наступели и Старша и Младша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, як и Жридлова шпивацка ґрупа КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу хтори ше представели зоз рускима народнима шпиванками.

Концерт источасно бул и Општинска смотра фолклорней и народней творчосци, а Зонска смотра будзе отримана 12. юния у Печинцох.

