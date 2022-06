Отримани концерт „Музична приповедка”

ЖАБЕЛЬ – У ресторану „Наша ловарска приповедка” у Жаблю вчера, 27. юния, отримани концерт школярох музичней школи, з нагоди конца школского року.

Шицких присутних привитала руководителька Здруженя „Музични куцик” Каталина Мезеи. Школяре, зоз Жаблю, Коцура и Нового Саду ше представели зоз композициями шветово познатих композиторох, як и зоз народнима шпиванками и танцами, хтори одграли на ґитари и клавиру. Музични точки зоз школярами порихтали Каталина Мезеи и Акош Пап.

Як госци, на тим концерту наступели Матея Микшин зоз Нового Саду, Александар Ристич и Оґнєн Веселинович зоз Дюрдьова. Вони одграли даскельо композициї на ґитари, а з тей нагоди их порихтал Михаил Рамач.

По додзельованю кнїжочкох и свидоцствох, за добру атмосферу и розвагу бул задлужени жабельски рок бенд „Маймунске острово”.

