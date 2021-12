Отримани концерт  „75 роки з вами” Руского културного центру

НОВИ САД – Зоз цаловечаршим концертом под назву „75 роки з вами”, пияток, 17. децембра закончена преслава 75. рочнїци Руского културного центру у Новим Садзе.

На концерту наступели активни секциї и солисти РКЦ. Зоз шпиванками, рецитованьом и музичнима точками представела ше дзецинска ґрупа, у хторей преважно школяре хтори ходза на годзини руского язика у новосадских школох. Фолклорна ґрупа ветеранох чий хореоґраф Миломир Шайтош виведла три танци, а Хор „Гармония” под дириґентску палїчку Сузани Ґрос Маркович виведол штири нумери зоз свойого репертоару. На концерту наступели и шпивацки ґрупи РКЦ чий уметнїцки руководитель Борут Павлич – хлопска “Fantje” и женска “Verse”. Як солистка, шпивала Ана Римар-Симунович, а у дуету Йоаким Гаргаї и Михаило Колєсар

Отримованє концерту односни преслави 75. рочнїци РКЦ финансийно потримали Городска управа за културу городу Нового Саду, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох, а медийни партнере Руска редакция РТВ и „Руске слово”.

Здогаднїме, перши концерт под назву „75 роки з вами”, зоз хторим РКЦ отворел преславу свойого ювилею, отримани внєдзелю, 30. мая.

