Отримани Крачунски вашар у Коцуре

КОЦУР – У церковней сали грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 19. децембра, бул орґанизовани Крачунски вашар.

Валалчанє котри того дня нащивели просториї церковней сали мали нагоду поопатрац рижни ручни роботи, икебани и венчики, прикраски за наиходзаци новорочни и крачунски швета. Представели ше числени викладаче зоз Коцура, алє и зоз других наших местох.

Нащивителє, окрем рижних прикраскох, могли купиц и домашнї бобальки и ґаґорки, колачи и резанки, алє и велї други домашнї продукти, шицко цо потребне у каждим доме у наиходзацих шветох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)