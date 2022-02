Отримани Литературни вечар „Любов и вино” у Коцуре

КОЦУР – У просторийох оддзелєня Явней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре, односно у коцурскей читальнї, 14. фебруара отримани литературни вечар „Любов и вино”. У орґанизациї КПД ДОК – НС, вечар поезиї бул пошвецени св. Трифунови и св. Валентинови.

На самим початку, предсидатель Дружтва проф. др Михайло Фейса и библиотекарка Весна Пешут Радошевич привитали шицких присутних зоз пар словами о самим швету, а потим капелан коцурски о. Данил Задрепко бешедовал о живоце и дїлу двох святих.

З тей нагоди, на явну поволанку Литературней секциї КПД ДОК – НС на тему „Любов и вино”, одволали ше авторе и поетове зоз валалу и околних местох. Представени стихи по руски авторох Мирона Горняк Кухара з Нового Саду, Лїляни Костелник, Мариї Ковач Дорошки, Андреї Надь и Адрияни Фейди з Руского Керестура, Ивана Лїкара з Миклошевцох, Миколи Сабо-Дайка и Катарини Фейди з Коцура, як и стихи по сербски авторох Єлици Деврня Радойчин, Лїляни Фият и Саши Йовановича з Нового Саду, Милана Добровольского Ранчера з Маґличу, Мариї Драґович и Мариї Златович-Арсениєвич з Коцура и Милада Обреновича з Роґатици.

По законченей поетскей часци програми, проф. др Владимир Пушкаш зоз Технолоґийного факултету у Новим Садзе бешедовал о рижних файтох вина, напою характеристичного за тото швето.

На концу литературного вечара фахови жири преглашел лауреатки/лауреатох поетского конкурсу. Перше место у текстох по руски дзелєли Лїляна Костелник и Мирон Горняк Кухар, а перше место у текстох по сербски дзелєли Милад Обренович и Мария Драґович. По словох др Фейси, шицки лауреати достаню и пригодни дарунки – комплет кнїжкох („Правопис руского язика зоз правописним словнїком” проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши; „Мала история Русинох” проф. др Ивана Попа) и дацо зоз ДОК-ового маркетинґу.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)