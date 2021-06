Отримани Округли стол o Правопису руского язика

НОВИ САД – Пията сесия явней розправи Линґвистичней секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу, пре звекшованє обсягу терминох хтори вязани за нови осучаснєни Правопис руского язика проф. др Михайла Фейси отримана вчера, 11. юния у Руским културним центре у Новим Садзе.

На закончуюцим округлим столє розришовало ше звекшого церковну терминолоґию, алє и други термини и правиписни проблеми, хтори ше у медзичаше зявели як дилеми.

На схадзки присуствовали автор нового правопису проф. др Михайло Фейса, мр Гелена Медєши, коавторка на правопису, о. Юлиян Рац, и лекторе, прекладателє и новинаре з наших руских редакцийох.

Сесия тирва уж пол рока и одвитовала на велї правописни проблеми.

Орґанизаторе правописней сесиї Завод за културу войводянских Руснацох, Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултета и Дружтво за руски язик, литературу и културу.

