Отримани Осмомарцовски концерт

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове всоботу, 11. марца, отримани традицийни Осмомарцовски концерт. На нїм участвовали дзеци зоз заградки „Дюрдєвак” Предшколскей установи ,,Дзецинство”, члени рецитаторскей, фолклорней и музичней секциї дюрдьовского Дружтва, як и школяре зоз Основней школи „Йован Йованович Змай”

Концерт отворели и своїм мацером букецик найкрасших жаданьох подаровали наймладши зоз оводи хторих пририхтали виховательки Марина Сабадош и Даница Андрич. Члени младшей фолклорней дзецинскей ґрупи одшпивали ,,А дзе идзеш Геленко”, а старша фолклорна ґрупи одтанцовала „Руски танєц”.

На концерту участвовали и рецитаторе, Мария Рамач, Владимир Молнар и Иван Молнар.

Младша дзецинска фолклорна ґрупа, одшпивала шпиванку „Сон” и одтанцовали „Дзецински привитни танєц”. Старша дзецинска ґрупа одтанцовала танєц, „Косидба”, и одшпивали,,Мали Яни” и пейц дзивчата з тей ґрупи одшпивали шпиванку „Любичица”.

Того року на концерту, як госци участвовали и члени коцурского КУД ,,Жатва”. Вони ше преставели зоз двома танцами „Ишло дзивче по воду” и „Коло водички”. Писню „Мамо”, хтору написала, Наталия Голуб одрецитовал Мирослав Бесерминї, а писню Мирона Колошняя „Мацерино тайне дожице” одрецитовал Михаел Дротар. На концу одшпивали шпиванку „Нє мам злата”. Фолклорну секцию пририхтали Александра и Катарина Горняк, а рецитаторох и шпивачох пририхтала Ґабриєла Зубко.

Школяре штвартей класи Основней школи ,,Йован Йованович Змай”, вєдно зоз свою учительку Єлену Кухар, виведли крадку драмску сличку „Хробак у компютеру” од нашого писателя Владимира Кочиша. Давид Такач, Нина Радишич и Дуня Бабий на годзинох пестованя руского язика зоз наставнїцу Марию Самарджич, порихтали вецей пригодни винчованки, док Ана Канюх и Дуня Бабий одграли по єдну композицию.

За тоту нагоду, младшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Мария Хромиш, а старшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Тамара Балоґ. Рецитаторох пририхтал Яким Гарди, а шпивацки ґрупи и музични точки порихтала Сенка Станкович. Програму водзели Владимир Молнар и Мария Рамач.

Як и каждого року и по законченю програми учашнїки ше предлужели дружиц, шпивали дзецински шпиванки и почасцели ше зоз колачами, хтори всоботу дополадня, на роботнї, напекли членїци старшей дзецинскей фолклорней ґрупи.