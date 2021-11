КОЦУР – Вчера вечар отримани перши онлайн концерт Мишаней младежскей шпивацкей ґрупи Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” зоз Коцура, прейґ Ют`юб каналу КУД „Жатва” на котрим участвовали и други госци.

Млади зоз Коцура на интересантни и иновативни способ указали як мож обдумац програму у котрей участвовали и млади зоз других местох – Валентина Надьлукач зоз Вербасу, ґрупа Ариа зоз Руского Керестура, Танита Ходак одшпивала писню у природи, Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД Тарас Шевченко зоз Дюрдьова, а як потримовка младим зоз двома шпиванками наступела и Женска жрислова ґрупа КУД Жатва. Шпивачох у коцурским Руским доме провадзел оркестер КПД Карпати з Вербасу.

През тот нови способ представяня квалитетних музичних точкох патрачох водзел Адорян Чизмар. Цали проєкт водзели Марко Буила и Марина Тодич, а реализовани є зоз потримовку Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)