У РКЦ були „Прадки у Матки”

НОВИ САД – Перше друженє зоз назву „Прадки у Матки”, отримане штварток, 18. новембра, у Клубу аматерох у Руским културним центре у Новим Садзе (Йована Суботича 8).

Госци зоз Коцура, члени КУД „Жатва” пришли на прадки до Нового Саду. Облєчени до руских до руских широких сукньох ґаздинї зоз Активу женох КУД „Жатва” указали як ше прави ґаґорки, а принєсли и порихтани вецей єдла. Клуб аматерох РКЦ бул з тей нагоди прикрашени як старе руске обисце, а дзивки з виплєценима варґочами вишивали, шпивали, леґинє за столом бешедовали, а жени понукали колача, капушнїки, рижни покераї и геровци. Зашпивало ше и затанцовало кед Иван Лїкар почал грац на гармоники.

Прадки орґанизовала младеж Руского културного центра, Лара Петкович и Иван Канюх, а у орґанизациї того тематского вечара помогла и Аранка Медєши зоз Етно клубу „Одняте од забуца” зоз Коцура.

Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

