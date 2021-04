Як и у шицких основних школох у Сербиї, и у Основней школи „Петро Кузмяк” 9. и 10. априла отримани пробни Закончуюци испит за школярох осмей класи хтори у керестурскей школи покладали 32-йо школяре, а у дюрдьовскей школи „Йован Йованович Змай” тест робели пейдзешат шесцеро школяре, тройо по ИОП програми

Перши дзень на 13 годзин школяре виполньовали тест зоз математики, а други на розпорядку од 9 до 11 годзин бул тест з мацеринского одн. руского язика, док од 11,30 по 13,30 бул час за комбиновани тест зоз пейцох предметох: историї, ґеоґрафиї, биолоґиї, хемиї и физики.

Школяре хтори покладаю тест 28-еро зоз порядней настави, двойо наставу провадза по Индивидуалней образовней програми (ИОП), та таки и тести покладали, и двойо школяре зоз специялного оддзелєня. На испиту були подзелєни у штирох ґрупох и исто тельо учальньох. Резултати тестох буду за интерну информацию Школи одн. школяром и наставнїком же би видзели на чим ище треба робиц и пририхтовац ше же би резултати на правим Закончуюцим испиту були цо лєпши, понеже вон условиє закончиц основношколске образованє.

ЕПИДЕМИЙНИ МИРИ ВИПОЧИТОВАНИ

Покладанє пробного закончуюцого испиту керестурска Школа на чолє зоз о. д. директорку Наталию Будински орґанизовала по предписаньох за тот испит, як и зоз строгим почитованьом епидемийних мирох.

О тим як випатрало пририхтованє за испит у тим специфичним школским року кед настава вецей була прейґ интернету як у школи, директорка Будинскова нам потолковала перши дзень испиту.

– Понеже ше настава найвецей окончовала онлайн, так онлайн були и пририхтованя, наставнїки кладли материяли до ґуґл и онлайн учальньох и школяре ше на тот способ могли пририхтац. Отримуєме тиж и ґуґл годзини прейґ видео вязи, та ше и так школяром помагало, єст и збирки задаткох, так же у рамикох тих условийох яки нєшка, на тот способ ше окончовали и пририхтованя. Я ше наздавам же ше школяре добре пририхтали, вони ище вше маю часу свойо знанє полєпшац, та увидзиме яки буду резултати, а буду од пондзелку, алє су лєм за интерни информациї за наставнїкох и школярох. Ґенерално ми провадзиме їх роботу, а кед резултати укажу же дзе нашо школяре и кед дакому потребна даяка додатна помоц, вшелїяк же то будзе орґанизоване.

И предметним наставнїком котри викладаю тот, векшином онлайн школски рок, анї кус нє лєгки, а о тим як робели зоз школярами и як им помагали у пририхтованю за тот важни испит опитали зме ше єдней зоз оддзелєнских старшинох осмей класи, наставнїци музичного воспитаня Лидиї Пашо.

– Тоти дзеци уж вельо самостойнєши у роботи, лєпше ше знаходза у онлайн окруженю, а сиґурно же було и почежкосци, алє з другого боку ми уж досц длуго у тим шицким, та ше ми видзи же звикли ше уж и школяре, гоч нє думам же ше им пачи, и нїкому ше нам нє пачи. Мушиме затераз так робиц и досц добре то здумане най повем цала система прейґ ґуґл учальнї то єден фини алат и досц добре мож з нїм вивесц наставу, а трудзели зме ше им помогнуц и надпоминац же би робели и задатки зоз збиркох, и кед дакому требало даяку помоц векшном було на таки способ.

УПЕЧАТКИ КЕРЕСТУРСКИХ ШКОЛЯРОХ

Кед прешол пробни испит опитали зме ше о упечаткох и двоїм школяром, Андреї Надьовей и Борисови Жирошови.

– Я думала же задатки буду барз чежки, поготов з математики, алє сом ше нєсподзивала, бо було цалком процивно. З математики сом думала же нє будзем знац, алє ше ми пачи як сом поробела, комбиновани тиж, и други гварели же нє бул чежки, а з руского пар задатки були нам дакус нєясни. Я ше за испит почала сама рихтац од новембра покус, вец сом предлужела концом януара, и сама сом вежбала задатки зоз збирки. Нє мали зме нагоди вельо у школи вежбац, з математики дакус було, алє озда будзе ище нагоди тераз кед знова будземе ходзиц до школи. Наставнїки нам онлайн досц надпоминали най ше рихтаме, а даєдни нам и материял посилали – дознаваме од Андреї.

Єй товариш Борис Жирош тиж задовольни як „пребили лядˮ.

– Я ше нє наздавал же будзе таке лєгке, бо сом обчековал же будзе чежке и же од пиятей класи ґрадиво нє будзем знац, алє сом скоро шицко знал. Єдино сом даяки задатки з руского нє розумел, а комбиновани цошка ми лєгко пошло. Рихтац сом ше почал лєм даскельо тижнї скорей пред испитом, опатрал сом и збирки задаткох, и сами зме ше рихтали, а наставнїки нам надпоминали же цо и як треба. Понеже зме векшином наставу мали онлайн, мнє дакус брат помогнул, а и други ше так знаходзели. Будземе мац ище дакус часу до правого испиту, та верим же ше кажде ище пририхта кому тераз нє пошло як сцел – дознаваме од Бориса.

ЦО ГВАРЕЛИ ДЮРДЬОВСКИ МАЛОМАТУРАНТИ

– Онлайн школа и ученє нє исте як и каждодньове ученє у школи, так же єст пошлїдки на нашо знанє. Намагал сом ше научиц кельо сом могол, а як будзе на концу, и зоз оценами, тестами и уписом до штреднєй, увидзиме. Добре сом поробел тести, тераз остава лєм чекац резултати, алє думам же будзем мац дас половку добре виполнєних тестох, и же достанєм голєм по двацец боди зоз каждого тесту – гварел Михал Хромиш, школяр осмей класи руского оддзелєня котри би ше любел уписац до Штреднєй польопривредней школи у Футоґу, напрям рукователь-механїчар польопривредней технїки. Там би ше найволєй уписац, бо одмалючка помага оцови у польопривреди, а у Школи би могол научиц вельо и так допринєсц у фамелиярней роботи.

На першим пробним тесту руски язик покладали пецеро маломатуранти вецей як прешлого року, односно дзевецеро, и шицки су зоз руского оддзелєня осмей класи, медзи нїма попри Михала Хромиша и його парняк зоз класи Никола Орос.

– Ходзел сом на пририхтованя и зоз руского язика и зоз других предметох. Задовольни сом як сом поробел тести. Тераз сом ше нє бал, алє будзе страшнєйше на правим испиту на лєто, понеже вон барз значни за упис до штреднєй школи. Тот перши пробни тест бул єдна форма проби же бим видзел цо треба же бим вецей учел – гварел Никола Орос котри ше ище нє опредзелєл до котрей школи би ше найволєл уписац. О тим одлучи док будзе знац кельо ма вкупно боди.

Векшина маломатурантох ше ище вше нє одлучела до котрей штреднєй школи ше жада уписац, а векшина дума же тест зоз математики бул найчежши, медзи нїма и Милан Тривунович маломатурант зоз сербского одзелєня.

– Думам же сом добре поробел тести. Нє знам кельо боди достанєм, а любел бим цо вецей. Тест зоз математику бул найчежши. Найволєл бим ше уписац до Транспортней школи, напрям вожач, понеже любим вожиц и любел бим буц професийни вожач – гварел Милан Тривунович.

