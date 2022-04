ДЮРДЬОВ – У рамикох проєкту „Квалитетне образованє за шицких”, 14. априла у дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай”, отримани проєктни дзень „Нє знанє знанє знац, алє знанє знанє дац”. Циль того дня бул тот же би ше школа представела зоз вецей углох и же би ше указало тото цо найвецей и краши тоту школу, а то троязичносц и мултикултуралносц.

Дзеци були подзелєни по станїцох и мали свойо одредзени активносци. Вони виучовали сучашнїкох Йована Йовановича Змая . На єден дзень школяре и заняти ше врацели до 19. вику, дзе ше през ношню, календар и велї познати особи зоз того часу здогадли периоду у хторим жил єден од найпознатших и наймилших дзецинских писательох.

Школяре трецей и шестей класи, котри наставу слухаю по руски, як задаток мали же би ше баржей упознали зоз Руснацами котри жили у часу кеди и Йова Змай, а вельо допринєсли рускей заєднїци. Їх проєкт ношел назву „Змайово сучаснїци Руснаци”.

Дюрдьовска школа окрем до проєкту „Квалитетне образованє за шицких” уключена ище до єдного проєкту, а то „Вєдно ґу Штреднєй школи”

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)