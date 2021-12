У Керестуре були роботнї за дзеци з нагоди наиходзацого концерту

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури Руски Керестур всоботу, 11. децембра, отримани роботнї за дзеци зоз фолклорних ґрупох.

Вєдно зоз їх руководительку Андрею Штефанко, дзеци у вецей ґрупох правели декорацию за Крачунско-гуманитарни концерт „Нашим дзецом”, хтори будзе отримани на соботу, 18. децембра, а тиж так украшовали и медовнїки, хтори подарую до пакецикох.

На соботу годно купиц и їх рисунки на гуманитарней вистави хтора почнє на 14 годзин у дакедишнїм „Клубу 10”, дзе будзе и друженє, а концерт почнє на 18 годзин у Велькей сали Дома култури.

Уход 100 динари, за дзеци шлєбодни, а годно дац и добродзечни прилог. Зоз назбераного пенєжу буду направени пакецики дзецом з Керестура хтори у потреби.

Орґанизаторе Крачунско-гуманитарного концерту Дом култури РК, орґанизаторе акциї „Нашим дзецом” и Здруженє „Пакт Рутенорум”.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)