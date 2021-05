Отримани Спортски бависка младих

ШИД – Шид вчера бул домашнї „Спортским бависком младих Дунай осиґуранє“, а шветочно були отверени у ОШ „Бранко Радичевич“ дзе запалєни пламень односно огень бавискох. Шицких учашнїкох спред домашнїх привитал и пожадал добри змаганя и резултати предсидатель Општини Шид Зоран Семенович.

Бависка ше отримовали у дисциплинох „медзи двома огнями“, улїчней кошарки, малим фодбалу, одбойки за дзивчата и атлетики и то на спортских теренох школи, як и у Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“.

Окрем младих зоз општини Шид змагали ше и екипи зоз општини Сримска Митровица понад 500 учашнїкох, найлєпши пойду на реґионалне змаганє, державне змаганє будзе на Златибору у юлию а, як виявела пр бавискох Далиборка Делибашич, финалне змаганє будзе у Сплиту у Републики Горватскей штредком авґуста.

Слово о 25 ювилейних бавискох, а по други рок як ше до бавискох придружела Република Сербия. Медзи тогорочнима домашнїма городами на змаганьох першираз и Шид.

