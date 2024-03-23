Отримани Спортски дзень за нїзши класи Основней школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, у Спортскей гали, отримани Спортски дзень за дзевец оддзелєня школярох од 1. по 4. класу Основней школи „Петро Кузмякˮ, на хторим, у трох школских годзинох, а през заєднїцки спортски активносци, наймладши школяре препровадзели свойо предполадньово годзини.

Спортски дзень школяре почали зоз зогриваньом, вежбами у месце, скаканьом, обрацаньом зоз рижнима задатками и полиґонами, а потим ше предлужело зоз спортскима активносцами як цо фодбал, вибиванки, активносци на струнячи и кошарку.

Вецей як 150 школяре були роздзелєни до 18 колонох, кажда колона мали по єдного штредньошколца зоз Ґимназиї и Туристичного напряму, хтори були задлужени демонстровац вежби наймладшим.

Праве тоти 22-йо штредньошколци були права рука професорки физичного Сонї Чапко, хтора була главни орґанизатор того Спортского дня, а хтора на тот завод визначела же Спортски дзень бул барз успишни, понеже школяре виражели жаданє же би ше так обдумани годзини отримовало частейше.