Отримани „Срим клоб коб фест“

ШИД – Всоботу, у Словацким парку, отримана 24. манифестация под нову назву „Срим клоб коб фест“ хтору урядово отворел покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич.

Учасц вжали числени здруженя женох з општини Шид, медзи хторима „Маря“ зоз Шиду, „Бикичанки“ з Бикичу, потим зоз Бачинцох, Беркасова и других местох, а штанди мали и кушнїр з Беркасова Мирослав Сорочко, продукователь вина з Бикичу Мирослав Сокол, як и месар зоз Коцура Данил Сакач хтори виложел свойо продукти.

На штандох були заступени, окрем месових продуктох, и продукти з млєка, колачи, вина и палєнки и други ремеселнїцки продукти.

У єдней часци парка отримане фаластованє закланей швинї, алє без змаганя, а у продукциї швижей колбаси перше место завжала екипа „Континґ“, друге Мото клуб Шид, а треце „Ґоспон тамбураши“, а нє було змаганя у швидким єдзеню колбаси.

По вигодней слунечней хвилї було и досц нащивительох, а шицких забавял оркестер Ґоспон тамбураши, а пре пандемию вируса корона, обачлїво було менєй госцох, окреме з другим местох и иножемства.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)