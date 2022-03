Отримани сход потримовки у Новим Садзе

НОВИ САД – Опрез памятнїка Тарасови Шевченкови у Новим Садзе вчера отримани сход потримовки гражданом України котрих залапели воєни зраженя. Сход орґанизовала коалиция нєвладових орґанизацийох Гражданска Войводина.

На сходзе бешедовали представнїк коалициї Дарко Шпер и Оливера Радованович, и представнїк українскей заєднїци Мирослав Хочак.

Бешеднїки найоштрейше осудзели аґресию Русиї на Україну и поволали гражданох Войводини и Сербиї же би були солидарни зоз українску заєднїцу у Войводини, алє и зоз гражданами Русиї котри протествую процив войни а прецо церпя вимсценя.

Хочек визначел же уж вецей як милион и пол вибеженцох напущело Україну и поволал шицких гражданох же би ше одволали на гуманитарни акциї и так помогли людзом котри охабели свойо обисца.

Коалиция Гражданска Войводина видала и урядове сообщенє, а творя ю Центер за реґионализем, Гражданска акция Панчево, Желєна мрежа Войводини, Хелсински одбор за людски права у Сербиї, Войводянски граждански центер, Центер гражданских активносцох Суботица, Нєзависне дружтво новинарох Войводини и Центер за интеркултурну комуникацию.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)