Отримани сход славистох Сербиї

СЕРБИЯ – На 59. сходу славистох Сербиї, хтори онлайн отримани 28. и 29. януара, участвовали и заняти на Оддзелєню за русинистику.

Проф. др Михайло Фейса на пленарним зашеданю викладал о статусу руского язика, литератури и култури. З рефератом о початкох кирилскей писменосци Руснацох у Бачки и Сриме од половки 18. по половку 19. вику участвовал проф. др Янко Рамач, а мср Александар Мудри представел реферат „Назви рошлїнох у руским язику як резултат метафоричней екстензиї назвох домашнїх животиньох“, док мср Ана Римар Симунович ше представела зоз тему „Мац жем у авторским миту Михайла Ковача“.

Тогорочни сход отримани под назву „Актуелни питаня виучованя и настави славянских язикох, литератури и култури”, а на нїм участвовали и професоре и науковци нє лєм зоз Сербиї, алє и зоз других жемох швета.

