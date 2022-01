Отримани традицийни Майсторски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи отримани Майсторски бал котри ма найдлугшу традицию у валалє. После прешлорочней павзи, того року було красне число домашнїх и госцох зоз Коцура, Кули и Лалитю котри ше вешелєли по конєц.

Дзекуюци спонзором орґанизаторе, Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох, обезпечело наисце богату томболу, цалосней вредносци понад 200.000 динари.

Майсторски бал отримани у периодзе од 13 до 19 годзин зоз почитованьом шицких актуалних епидемийних мирох котри предписани зоз законом.

