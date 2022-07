Отримани успишни дринґацки обегованя, медзи наградзенима и конь Ивана Медєша

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, на Гиподроме Леї у Руским Керестуре, Конїцки клуб „Русинˮ орґанизовал ище єдни успишни єднозапрагни дринґацки обегованя на 1800 метери, у хторих участвовали конї власнїкох з рижних местох зоз Войводини и Сербиї, а медзи наградзенима власнїками, чий конь завжал перше место, бул и Иван Медєши зоз Руского Керестура.

Конь Парма Ферм, власнїка Ивана Медєша, участвовал у шестим кругу змаганя у хторим завжал перше место. Иванового коня тренира Моника Кеченович, а на змаганю го вожел Борис Кеченович.

За найлєпших були предвидзени погари, а перши штири места у каждей обеговацкей точки достали и пенєжни награди.

Конїцки клуб Русин, за коло 400 нащивительох, и того року пририхтал богату програму, на хторей попри седем дринґацких точкох нащивителє мали нагоду видзиц и дефиле парадних запрагох, як и интересантни бависка у хторих участвовали дзеци и старши.

На керестурских Лейох було вельо публики и любительох коньох, и то нє лєм з Керестура и околїска, алє и з велїх войводянских местох.

Окрем змагательних точкох, нащивителє на Гиподроме мали нагоду купиц и колачи и рижни ручни виробки Здруженя женох „Байкаˮ, за шицких орґанизаторе пририхтали и єдзенє у котлох, а друженє под шатром и зоз гудацами потирвало до позней ноци.

