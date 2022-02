Отримани успишни Каритасов бал-пущанє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох штварткових друженьох за старши особи, у велькей виронаучней сали, вчера отримани Каритасов бал-пущанє, у чаше од 14 до 17 годзин. Попри домашнїх учашнїкох, на бал пришли и жени з коцурского парохийного Каритасу та вєдно було коло 35 присутних.

Бал започал зоз заєднїцку молитву котру предводзел парох керестурски о. Владислав Варґа. Вон привитал шицких и наглашел слова св. Павла же християн муши буц радосни и весели же би и так шведочел Євангелию, тє. радосну вистку.

Доброму и веселому розположеню и братскей любови на балу допринєсла жива музика, забавни бависка и томбола, а бал орґанизовали каритасово волонтере.

