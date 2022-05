Отримани успишни Турнир у каратеу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Спортскей гали у Руским Керестуре того викенду отримани Турнир у каратеу на хторим, окрем Карате клубу „Русинˮ, участвовали и коло 50 змагателє зоз пейцох карате клубох з Войводини. На Турниру наш клуб мал 14 представнїкох, а освоєни 7 златни, 6 стриберни и єдна бронзова медаля у поєдинєчней конкуренциї, як и два златни и єдна стриберна у екипней.

У поєдинєчней конкуренциї златну медалю освоєли седмеро змагателє – Мартин Пашо, Дарко Еделински, София Чуни, Кристина Гарвильчак, Лина Папуґа, Марко Еделински и Матеа Бучко, стриберну освоєли шесцеро – Теодор Гарвильчак, Стефан Ковачевич, Александра Кекень, Маша Ковачевич, Стефан Такач и Милица Дякула, а бронзова медаля припадла Маши Ерделї.

У екипней конкуренциї, у ката тиму, дзивчата хтори освоєли златну медалю були у составе – Кристина Гарвильчак, Маша Ковачевич и Лина Папуґа, док бронза пошла – Матеи Бучко, Маши Ерделї и Милици Дякула. Хлапци хтори освоєли златни медалї були у составе – Мартин Пашо, Теодор Гарвильчак и Стефан Ковачевич.

На Турниру младих каратистох предводзел їх тренер Михайло Орос, як и його помоцнїци Анамария Няради и Наташа Ковачевич.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)