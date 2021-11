Отримани Фестивал меду у Вербаше

ВЕРБАС – Здруженє пчоларох Вербас всоботу, 30. октобра, на Площи Николи Пашича у Вербаше орґанизовало манифестацию Фестивал меду, того року дзевяту по шоре.

Попри тим же Фестивал меду задумани як промоция пчоларства, меду як поживового продукту и лїку, и других пчолових продуктох, тогорочну манифестацию провадзела и културно-уметнїцка програма у котрей було уключене вельке число младих. Зоз музичнима нумерами, рецитациями и ритмичнима вежбами наступели школяре зоз вербаскей Основней школи „Братство єдинство”, а представели ше и хори – „Мали бачки шпиваче”, Омладински хор и Хор „Бачки шпиваче”. Орґанизаторе задовольни з програму, з предайну виставу меду, полену, прополису, опреми за пчоларство и воску.

Манифестация Фестивал меду и того року мала потримовку Союзу пчоларских орґанизацийох Сербиї. У тей орґанизациї визначую же гражданє треба же би набавяли мед при преверених пчоларох.

Суорґанизаторе Фестивалу меду того року були Општина Вербас, Културни центер Вербас, Основна школа „Братство єдинство” Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас, Хор „Бачки шпиваче” Вербас, КПД „Карпати” Вербас, Здруженє „Шмеле шерцо” Вербас, Квицарня „Кралїца” и Еколоґийни рух Вербас.

