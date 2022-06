Отримани Фестивал „Смаки традициї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 4. юния, першираз бул отримани Фестивал традицийних руских єдлох под назву „Смаки традициї”. На желєней поверхносци коло Спортскей гали, представели ше преважно штанди зоз рижнима єдлами, насампредз рускима, алє и мадярскима и українскима, а попри безплатней деґустациї, вельо того могло и купиц.

На Фестивалу представена традицийна руска кухня котру ше преноши з колєна на колєно, а нащивителє мали нагоду попровадзиц и як ше пририхтує дзепоєдни єдла. Попри тим, на исти способ свою кухню представели и национални меншини Українцох и Мадярох зоз Кули.

У часци предвидзеней за културно-уметнїцку програму зоз шпиванку наступели наймладши члени Дома култури Руски Керестур, а потим отримана и промоция „Мацеровей рускей кухарки” авторкох Блажени Хома Цветкович и Любици Няради котру початком того року видала НВУ „Руске слово”.

Фестивал орґанизовало Здруженє гражданох „Руска скарбнїца”, а софинансовали го Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и локална самоуправа Општини Кула.

