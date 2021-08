Отримани Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“

ШИД – Всоботу, у порти Лєтнєй владическей резиденциї у Шидзе, отримани 14. по шоре Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“.

На Фестивалє, хтори бул ревиялного характеру, наступели оркестри и шпиваче КУД „Петро Кузмяк“ з Нового Орахова, КПД „Карпати“ з Вербасу, КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова, домашнї КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, як и шпивацки ґрупи КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу и словацкого СКУД „Єднота“ зоз Шиду.

Публику у мено Националного совиту Руснацох привитал предсидатель Борислав Сакач, а Фестивал отворел предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович.

Пред вечаршу програму отримани провадзаци манифестациї – отворена вистава илустрацийох Ивани Бучко зоз Бачинцох хтору отворел о. Владимир Еделински Миколка и етно штанди женох зоз здруженьох женох „Маря“ зоз Шиду, „Бикичанки“ зоз Бикичу, „Жридло“ з Беркасова, як и здруженя женох зоз Ямени и Ґибарцу.

Штанд зоз своїма виданями мала и НВУ „Руске слово“ Нови Сад, а нащивителє Фестивала мали можлївосц опатриц и купиц кнїжки и други виданя.

