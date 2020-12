Отримани ювилейни Литературни вечар младих

ДЮРДЬОВ –Дзешати и ювилейни Литературни вечар младих отримани вчера, стреду 30. децембра онлайн на Ют’юб каналу Mladež KUD Taras Ševčenko – Đurđov.

У програми участвовали млади уметнїки и творителє котри презентовали свою уметносци през рижни твори як цо читанє своїх писньох и рижних тематских текстох, шпиванє, гранє, рецитованє и гумор.

Свойо авторски приповедки на теми як цо чувства, думки, дружтвени нєправди, та и социялни одношеня пречитали Марина Хома з Нового Саду, Кристиян Сопка и Лидия Костелник зоз Руского Керестура, як и Силвия Маґоч зоз Коцура. Вецей музични нумери одшпивали и одграли млади зоз Коцура – Марко Алексич, Дарина Михняк и Марко Буїла. Шпивацка Ґрупа „Ария” зоз Руского Керестура и єй членїци Дорика Чизмар, Йована Ноґавица, Саня Чапко, Наташа Колесар и Марина Роман котра шпивала и грала на ґитари того вечара, виведла блок шпиванкох.

Ґрупа комичарох зоз Руского Керестура „Ступенди” ґлумци Иван Емейди, Себастиян Няради и Андрей Орос виведли гумористични скечи. Валентина Салаґ зоз Дюрдьова ше представела зоз авторску шпиванку док грала на клавиру, Катарина Недич зоз Коцура одрецитовала писню чий автор Славе Шанта, а Саша Сабадош зоз Зомбора пречитал свойо писнї.

Програму водзела Мария Хромиш зоз Дюрдьова, знїмок и програму технїчно обробели Валентина Салаґ, Самуел Варґа и Тамара Салаґ. Тоту исту програму мож накнадно одпатриц на уж спомнутим Ют’юб каналу.

Дзешати Литературни вечар младих у Дюрдьове реализовани дзекуюци потримовки Управного одбору КУД „Тарас Шевченко” и Роботного цело за младих Националного совиту Руснацох. Програму орґанизовали млади зоз КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Онлайн Литературни вечар младих закончени зоз колажом сликох зоз прешлорочних стретнуцох, а почал зоз знїмками Дюрдьова у провадзеню инструментала „Придз до Дюрдьова” оркестра КУД „Тарас Шевченко”.

