Отримани 10. Фестивал хорского шпиваня у Вербаше

ВЕРБАС – Културно-просвитне дружтво „Карпати” зоз Вербасу всоботу, 11. септембра, орґанизовало традицийну манифестацию Фестивал хорского шпиваня, того року дзешату по шоре.

Пре епидемийну ситуацию, тогорочни Хорски фестивал Карпати, манифестация хтора од окремней значносци за руску националну заєднїцу, отримани у меншим обсягу, зоз меншим числом учашнїкох, же би мири безпечносци були випочитовани.

Програма була отримана у голу Центра за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше, дзе шицких нащивительох и почитовательох хорского шпиваня перше привитал предсидатель Културно-просвитного „Карпати” Славко Барановски, а потим и державни секретар Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа.

На самим початку програми, зоз своїм шпивом публику привитала госцуюца Жридлова шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура. Шлїдуюци наступели Хор „Гармония” з Нового Саду, котри за тоту нагоду пририхтали репертоар з вецей писнями. Програму заварли домашнї, вербаски Хор КПД „Карпати”, у провадзеню оркестра. През цалу програму почитователє тей уметносци могли уживац у класичних, народних, духовних и шветовних писньох.

Програму на тогорочним Хорским фестивалу Карпати водзела Дияна Мученски, а шицких учашнїкох присутна публика випровадзела зоз громким аплаузом.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини, национални заєднїци.

