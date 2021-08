Отримани 18. Фестивал „Най ше нє забудзе”

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 21. авґуста, отримани 18. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, хтори чува наш жридлови скарб. Фестивал, у присустве числених госцох и публики, привитал предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, а святочно го отворел предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач:

У своєй привитней бешеди предстдатель НС гварел же ше з дня на дзень, з рока на рок, зберало златни заренка як искуство хторе уткане до традициї. И, пре тоту сцелосц и витирвалосц єст надїї же ше наша култура и наша традиция, як и нашо єство отрима ище велї роки на тих просторох, як цо нам то указує и тота 18-рочнїца Фестивала, гварел Сакач.

На Фестивалє участовали шейсц културно-уметнїцки дружтва – зоз Коцура, Вербасу, Бикич Долу, Кули, Шиду, Нового Саду, як и домашнє зоз Дюрдьова хторе було и орґанизатор, а учасц вжали и два дружтва з иножемства, зоз Републики Горватскей, зоз Петровцох и Миклошевцох, так же Фестивал мал и медзинародни характер. Коцурске Дружтво ше представело зоз двома шпивацкима ґрупами, младшу и старшу.

Фестивал бул змагательни, а пропозициї остали исти як и скорейших рокох. Кажда шпивацка ґрупа мала одшпивац по єдну писню а капела, а другу зоз провадзеньом оркестра. Змагало ше за два награди – побиднїкох Фестивала и за специялну награду.

Жири, у составе Агнета Тимко Мудри, Мирослава Даждиу, Сенка Станкович и Михал Лїкар, док на бини у ревиялней часци наступала Етно ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова, одлучел же найлєпша була Дзивоцка ґрупа зоз Дюрдьова, а специялну награду освоєла старша, Женска шпивацка ґрупа зоз Коцура.

Конферансу водзели Мария Хромиш и Тарас Чапко, а кажде дружтво цо наступело за дарунок дому однєсло виплєцени кошарик.

После урядовей часци Фестивала учашнїки и нащивителє ше предлужели дружиц у просторийох КУД „Тарас Шевченко” при вечери, музики и танцу.

Пред саму програму наживителє мали нагоду купиц и кнїжки „Руске слово” по вигодних ценох.

