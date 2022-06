Отримани 49. „Петровски дзвон”

ПЕТРОВЦИ – Под високим покровительством Совиту за национални меншини РГ и општини Боґдановци, а у орґанизациї Союзу Русинох РГ и КУД „Яким Гарди” з Петровцох, 10. и 11. юния у Петровцох отрмани 49. „Петровски дзвон”, централна манифестация култури Руснацох Републики Горватскей.

Пияток, 10. юния „Петровски дзвон” започал з отвераньом вистави малюнкох Владимира Провчия. Виставу отворела и о малюнкох бешедовала Дубравка Рашлянин.

У предлуженю програми, патрачом у сали Дома култури, главна и одвичательна редакторка видавательства Союзу Русинох РГ, Вера Павлович, представела алманах Думки з Дунаю, збирку поезиї Дотхнуце щесца Владимира Провчия и кнїжку о 50 роки роботи КУД-а „Осиф Костелник” з Вуковару, хтору написала Любца Гаргай.

Концепция литературно-музичного вечара пременєта, понеже Руски културни центер з Нового Саду отримал цаловечарши концерт, та представянє наших писательох и поетох було у рамикох представяня видавтельства. З тей нагоди представели ше, и свойо писнї пречитали поетеси Агнетка Костелник Балатинац и Любица Гаргай, як и поетове Томислав Кетелеш, Звонимир Барна и Томислав Мишир. Модератор була Агнетка Балатинац.

Тот вечар бул пошвецени 100 рочнїци културней дїялносци у Миклошевцох и 10 рочнїци од шмерци Владимира Костелника хтори бул єден зоз сновательох Союзу и длугорочни редактор Новей думки.

Соботова програма фоклорней и музичней творчосци Русинох Републики Горватскей отримала ше у вечарших ходзинох у амфитеатру а „Петровски дзвончок” того року нє отримани.

Манифестация започала з гимну Републики Горватскей и шветочну писню Руснацох у РГ, а на бини у амфитеатру шоровали ше руски културни и културно уметнїцки дружтва з Горватскей медзи хторима були: КУД „Яким Гарди” Петровци, КУД „Яким Ґовля” Миклошевци, „Руснак” Дружтво Руснацох у РГ, КУД Руснацох Осиєк, КД Руснацох Винковци, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, а дебитовали Мартин и Каролина Седлак та Чирило-методов хор зоз Заґребу.

Миклошевчанє и Петровчанє, окрем зоз шпиваньом, патрачох розвешелєли и з удатним фоклорним наступом.

Понеже ше вше до госцох вола и даєдно горватске дружтво, того року то було КУД „Селячка слоґа” Боґдановци, а як окремни госци бул ансамбл Студзенка зоз Словацкей з Требишовского краю.

Як солиста наступел и Михал Голик, а през двогодзинову програму, патрачох водзел Томислав Рац.

