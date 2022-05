Закончени 54. Фестивал поезиї младих у Вербаше

ВЕРБАС – У сали биоскопа „Югославия” у Вербаше всоботу, 28. мая, закончени 54. Фестивал поезиї младих.

Млада поетеса зоз Беоґраду Виктория Чосич побиднїца тогорочного Фестивалу поезиї младих, покля другу награду достала Тамара Пантович зоз Краґуєвцу, а трецу Андрия Радович зоз Подґорици. Награду „Станко Симичевич”, котру ше додзелює наймладшому учашнїкови финалного вечара, достала седемнацрочна Александра Папович з Никшичу.

Награди найлєпшим уручели предсидатель жирия Перо Зубац и секретар Фестивалу поезиї младих Банислав Зубович. У трочленим жирию, окрем писателя Зубца, були и Снежана Николич и Ґоран Лабудович.

Нащивительох финалного вечара Фестивалу привитала и заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич. З тей нагоди визначела же општина Вербас з радосцу потримує Фестивал поезиї младих, а намага ше и унапредзиц условия за розвой култури же би у будучносци була локална самоуправа котру писателє препознаю як место дзе ше литература, поезия и уметносц вообще находза на найвисшей ґарадичи приоритетох. Младим писательом Алексичова пожадала успишну кариєру виполнєну з успихами и припознанями, а як гварела, Вербас и у будучносци будзе їх потримовка и подпорка.

У музичней часци програми участвовали ґитариста Роберт Телчер и бенд „Aj#Ti#eN#Pi”.

У першим огляднуцу на тогорочни Фестивал поезиї младих котри тирвал пейц днї и облапял добре познати програми „Портрет писателя”, „Вилєт до прози”, „Поетски вечари” и „Палету младих”, секретар Фестивалу Бранислав Зубович гварел же вони як орґанизаторе, поетове и жителє Вербасу маю з чим буц задовольни. Шицки днї Фестивалу були швето литератури, додал, позберали ше одлични поетове и отримана програма зоз котру ше можу цешиц.

