Отримує ше Служби Божи у реставрованей коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре отримани перши Служби Божи по законченю реставраторских роботох у нукашньосци церкви котри тирвали шейсц мешаци. По словох пароха коцурского о. Владислава Раца, зоз вкупну роботу котра зробена на обнови церкви, вон презадовольни.

Вєшенї 2019. року, гварел о. Рац, у сущносци почали роботи на обнови церкви и теди пошорени олтар и крилоси. После роботох подрезованя, сушеня, малтерованя, после вецей як шейсц роки пришло до того же законченє и мальованє знука церкви.

Перша часц закончена 2019. року, а прешлого року пре вкупну епидемийну ситуацию, нє було можлїве предлужиц з роботами.

Того року у юнию почали роботи, и за тот час пошорена цала церква, повали, бочни мури, ковруш и под коврушом. Шицко обновене, реставрованишицки слики на повали котри були розпукнути. На бочних мурох остали даскельо очкодовани слики, котри ше оправи у наиходзацим периоду, гварел о. Рац.

Обнову окончовали роботнїки зоз лиценцованей фирми за реставрацию „Амброшич” зоз Зомбора, на чолє зоз майстром Иваном Амброшичом котри, як визначел парох коцурски, робел уж велї нашо парохиї, а у нашей церкви робел и першу часц обнови.

Окрем тих роботох, на єдним боку церкви од Велького шору, улїчки Маршала Тита, заменєни и облаки, односно очка на облакох. До истих рамох положени сучасни вакумирани, и тераз ше достало таки ефеат же є дупло защицена и провадзи стандард нєшкайших вакумираних склох, визначел парох.

Тота друга и векша часц обнови церкви зробена з помоцу єдней донациї з иножемства и власних церковних средствох. Далєй ше будзе плановац реновиранє фасади и друге цо потребне.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)