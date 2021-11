ШИД – У предостатнїм, 12. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, ОФК Бачинци дома победзели Фрушку Гору зоз аж 6:1, а у Бикичу ОФК Бикич страцел од Гайдука з Вишнїчева зоз 3:2.

На таблїчки ОФК Бикич шести зоз 20 бодами, а ОФК Бачинци єденасти зоз 12 бодами.

У 13. колє Срим (Р) дочекує ОФК Бикич, а ОФК Бачинци одходза на госцованє до Вишнїчева процив Гайдука.

