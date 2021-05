ШИД – У 15. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, ОФК Бачинци на госцованю у Илинцох победзели Борец зоз 4:0.

ОФК Бачинци други на таблїчки споза Напредку хтори ма 37 боди, а Бачинчанє 36 боди и у 16. колє на нєдзелю дома дочекую Омладинєц з Батровцох.

З оглядом же у тим колє Напредак будзе шлєбодни, ОФК Бачинци з побиду годни присц на перше место.

