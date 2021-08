ШИД – У другим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, ОФК Бачинци дома победзели Срим (Р) зоз 2:1, а ОФК Бикич на госцованю у Ердевику страцел од Ердевику 2017 зоз 1:0.

На таблїчки ОФК Бикич седми зоз трома бодами, кельо ма и ОФК Бачинци на дзешатим месце.

У трецим колє ОФК Бикич дочека Обилич 1993 зоз Куковцох, а Єдинство (Р) будзе домашнї ОФК Бачинцом.

