ОФК Бикич нєсподзивано победзел Фрушкогорец

ШИД – У стретнуцу 27. кола Медзиопштинскей фодбалскейлиґи Срим, ґрупа Заход фодбалере ОФК Бикич на госцованю у Мандєлосу победзел водзаци Фрушкогорец зоз 2:0.

У Беркасове змаганє помедзи Сримцом и Обиличом 1993 прерване и, як Рутенпрес нєурядово дознава, будзе реґистрована з резулататом 3:0 за госцох.

На госцованю у Равню Єднота зоз Шиду страцела од Зеки Булюбаши зоз 5:0.

На таблїчки ОФК Бикич штварти зоз 54 бодами, Сримец(Б) седми зоз 43 бодами, а Єднота остатня, шеснаста, зоз лєм пейцома бодами.

На нєдзелю, у 28. колє, ОФК Бикич дочекує Змай, у Чалми Слоґа будзе бавиц процив Сримцу (Б), а Єднота будзе домашня Єдинству (Р).

