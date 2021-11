ШИД – У 11. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич дома победзели ОФК Бачинци зоз 4:2.

Хвильково на таблїчки ОФК Бикич шести зоз 20 бодами, а ОФК Бачинци предостатнї, тринасти зоз дзевец бодами.

У 12. колє, на нєдзелю, ОФК Бикич дочекує Гайдук з Вишнїчева, а ОФК Бачинци буду домашнї Фрушкей Гори.

