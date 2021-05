ШИД – У 26. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, ОФК Бикич дома победзел Сримец з Беркасова зоз 1:0.

На домашнїм теренє у Шидзе бавела Єднота и страцела од Змаю з Ночаю зоз 4:0.

На таблїгки ОФК Бикич штварти зоз 51 бодом, Сримец (Б) седми зоз 43 бодами, а Єднота остатня, шеснаста, зоз пейцома бодами.

У 27. колє, на нєдзелю, Сримец у Беркасоев дочекує Обилич 1993, у Мандєлосу будзе дерби дзе водзаци Фрушкогорец дочекує ОФК Бикич, а Зека Булюбаша провота Єдноту.

