ОФК Бикич победзел Ґраничар (К)

ШИД – Стреду бавени змаганя 24. позарядового кола у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, а фодбалере ОФК Бикич дома победзели Ґраничар зоз Кузмину зоз 2:1.

У Шидзе бавели Єднота и Сримец з Беркасова, и Сримец победзел зоз 4:1.

На таблїчки ОФК Бикич пияти зоз 45 бодами, Сримец (Б) шести зоз 43, а Єднота остатня, шеснаста, зоз пейцома бодами.

На нєдзелю, у 25. колє, Сримец у Беркасове дочекує Ердевик 2017, Сримец з Ярку будзе бавиц процив ОФК Бикич, а водзаци Фрушкогорец у Мандєлосу дочекує Єдноту.

