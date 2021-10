ШИД – У осмим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, ОФК Бикич на госцовану у Кузмину победзел Ґраничар зоз 3:1, а ОФК Бачинци дома страцели од Обилича 1993 зоз 2:0.

На таблїчки хвилькво ОФК Бикич осми зоз 11 бодами, а ОФК Бачинци предостатнї, тринасти, зоз трома бодами.

У дзевятим колє ОФК Бикич дочекує Ґраничар з Адашевцох, а у Бешенову БСК будзе бавиц процив ОФК Бачинци.

