Оформени сайт нашей Епархиї св. Миколая

Нєдавно реализовани проєкт официйней веб презентациї грекокатолїцкей Епархиї св. Миколая у Сербиї, на адреси www.svnikolaj.rs

Отец Дарко Рац, хтори ажурує тот сайт, з тей нагоди гварел же ше сце буц актуални зоз змистом, вистками и фотоґрафиями.

У рубрикох, мож ше информовац о краткей историї Епархиї, о грекокатолїкох, о нашому владикови, Водици, катедралней церкви, потим єст адресар парохийох, други информативни змисти, а мож ше повязац и зоз Фейсбуком.

Змисти на сербским язику, а буду и на анґлийским, руским и українским язику.

Проєкт реализовани з финансийну потримовку Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами у Министерству правди Републики Сербиї.

