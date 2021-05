Охабяю упечаток, дополнюю и приповедаю

О филмскей индустриї знаме тельо кельо видзиме на телевизиї. Обчаровани зме зоз ґлумцами, жанром и змистом, алє анї нє нагадуєме цо ше шицко скрива на сцени и на яки способ вона направена. Видео ефекти вше цикави и виволую вельке интересованє, часто за нїх думаме же су состойна часц на знїманю, алє за нїма стої єдна окремна обласц. Александар Гарди заняти як композитор (Compositor) у филмскей индустриї, вон роби у студию „FuseFX” и прави ефекти за филми, сериї, реклами и друге. Вироснул у Руским Керестуре, а тераз жиє у Ванкуверу, у Канади.

Александар закончел дворочну програму у школи „Art Institute of Vancouver”, а там тиж предлужел студирац филмску индустрию. Учел од професорох хтори робя як професионалци у тей индустриї, а потим им вони помогли же би ше повязали зоз фаховима людзми и достали роботу такой после законченей школи.

– Програми хтори ми хаснуєме мож научиц и прейґ онлайн курсох, алє тоти конекциї цо зме направели у школи вельо вредзели у тей барз конкурентней роботи. Почал сом ше интересовац за филмску индустрию давно, ище теди кед сом знїмал клипи дома зоз стару камеру хтора робела на видео-касети. На интернету сом научел перши, барз єдноставни ефекти и було ми интересантне цо мож шицко направиц на єдним компютеру и зоз безплатнима програмами. Даскельо роки сом виучовал и бавел ше зоз тима ефектами, а вец сом аплициковал до школи у Ванкуверу. После законченя школи, такой сом нашол роботу у студию хтори правел вельки Hollywood филми, и там сом робел на филмох як „Hunger Games”, „Batman v Superman”, „Petar Pan” и други. У тей компаниї сом научел як студио функционує, и после єдного року препровадзеного там, пременєл сом роботу и пошол до векшей компаниї хтора правела филми хтори ме баржей интересовали. Там сом предлужел робиц на филмох як „Independance Day”, „GhostBusters”, „Sully” – гвари Александар.

Александар остатнї штири роки роби у студию „FuseFX”. Векшина проєктох хтори правя у тим студию мож патриц на Netflix, Amazon, Disney+, и велїх других канадских и америцких телевизийних станїцох.

– У тей компаниї сом потераз робел на 30+ серийох и даєдних филмох, ак цо то „Prison Break”, „Lost in Space”, „The 100”, „Upload”. Найновша серия хтору зме направели то „The Mighty Ducks” хтора вишла на Disney+, у марцу того року. То бул барз интересантни проєкт за мнє, прето же то серия хтора предлужує приповедку филмох хтори сом любел патриц кед вишли пред 20 роками – приповеда Александар.

Як композитор у студию за специялни видео ефекти, наш собешеднїк роби у програми „Nuke”, то индустрийни стандард за креированє и складанє видео ефектох.

– Даєдни сериї маю єдноставни ефекти дзе треба висцерац желєну/белаву позадину и заменїц зоз другим знїмком, лєбо компютерску позадину/локацию, положиц даяки слики на екран у сцени, лєбо оправиц дацо цо нє могло поробиц на знїманю. Даєдни сериї маю векши ефекти дзе треба направиц диґитални характери, супергеройски ефекти, лєбо гоч цо друге цо нє можлїве поробиц на знїманю. Други департменти у студию правя 3Д модели у 3Д програмох, позадини у фотошопу, анимациї, симулациї у специялних програмох… Шицки тоти елементи композитор злучи до финалней фотореалистичней слики хтора будзе приказана у филму. Мнє вше були тоти менши, нєвидлїви ефекти интересантнєйши, понеже тоти ефекти муша буц цалком фотореалистични же би нїхто нє знал же су там – гутори Гарди.

НАЙМИЛША СЦЕНА ЗОЗ СЕРИЇ „DEADLY CLASS”

Як нам приповеда Александар, вон ше спочатку вецей занїмал зоз филмами, а аж познєйше прешол на ТВ и онлайн сериї. Дознаваме же исти поступок роботи и на филмох и на серийох, алє на филмох ше роби вельо длужей, и квалитет муши буц лєпши, понеже филм будзе приказани и на вельким биоскопским екрану.

– На єдним филму, наприклад „Independеnce Day” ше робeло одприлики дзевец мешаци, єден рок, а при серийох єдну епизоду мож закончиц за два–три тижнї. Шицко завиши од проєкту – визначує млади композитор специялних видео ефектох.

Наш собешеднїк на телевизийним екрану замерковює ширшу слику од приказаней. Док провадзи филми и сериї, часто патри доокола же би видзел чи єст дацо цо други людзе можебуц нє обача.

– Перши даскельо роки сом нєпреривно патрел шицки филми и сериї цо сом правел, алє после 40+ проєктох на хторих сом робел, вецей нє провадзим шицко, лєм проєкти хтори бим патрел вшелїяк. Єдна сцена зоз сериї „Deadly Class” хтору я направел и тераз моя облюбена сцена. У тей сцени зме правели ефекти дзе характере под ефектом дроґи, путую през Лас Веґас, а город коло нїх постава нєзвичайни вше баржей и баржей – толкує Александар.

ВШЕ У ЦЕКУ З НОВУ ТЕХНОЛОҐИЮ

Александар визначує же му креативни задатки вше були цикавши, и пре тоту причину волї робиц на серийох. Дакеди муша робиц так як клиєнт задумал и розтолковал, а дакеди достаню знїмки и шлєбодни простор дзе можу хасновац свою креативносц и идею.

– Технолоґия ше швидко меня и моя робота така же бим вше требал знац за найлєпши и найновши технїки же бим нєпреривно могол правиц найуспишнєйши ефекти. Треба вельо часу и сцерпеня у роботи, єст сезони кед ше роби на даскельо проєктох одразу. Теди робиме вельо и сотрудзуєме зоз вецей людзми же би ше шицко закончело начас. Нашо студия меркую на нас же би нам було лагодно и же бизме остали здрави кед длуго робиме. Було периоди кед сом зоз студия анї дому нє приходзел по даскельо днї, бо зме мали тельо вельо роботи, алє було и таке же зме пришли на роботу и бавели бависка на компютеру по цали дзень, бо нє було цо робиц, чекали зме же би ше закончело знїманє нашей шлїдуюцей роботи – заключує Гарди.

Александар свой шлєбодни час препровадзує у природи, алє и на особних проєктох хтори прави – ужива у своєй роботи исто так як уживал и пред дзешец роками кед почал виглєдовац тоту обласц. Вон визначує жє найлєпша часц Ванкуверу то природа хтора окружує город – лєси, гори, озера и океан, хтори прекрасни у Британскей Колумбиї.

