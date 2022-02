ШИД – Всоботу у Словацким доме отримана 25. Традицийна манифестация „Сримска колбасияда“ на хторей отримане змаганє за найлєпши сухи ферментовани колбаси.

Фахова комисия оценєла вкупно 80 прикладнїки колбаси,а за абсолутного шампиона преглашени Милош Андрич зоз Сримскей Рачи.

По словох Станислава Дєрчана, предсидателя Здруженя „Сримска забивачка и колбасияда”, хторе орґанизатор змаганя, додзелєни и штири златни, пейц стриблово и 15 бронзово погари.

