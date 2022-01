Очувани шицки нашо традицийни вредносци

НОВИ САД – У велькей сали Сербского народного театра Йован Дьордєвич у Новим Саду внєдзелю, 23. януара, отримана Централна шветочносц Националного швета Руснацох у Републики Сербиї.

Од подписованя контракту о насельованю Руснацох до тих крайох у Зомборе прешол 271 рок. Як у привитней бешеди гварел предсидатель Националного совиту Руснацох Руснацох Борислав Сакач, нашо присуство на тих просторох ше мера виками. То свидоцтво же нашо предки пришли до краю, до держави хтора нам, окреме у остатнїх сто рокох, оможлївела надзвичайну охрану и розвой, пестованє и отримованє шицких наших традицийних вредносцох як цо то язик, писмо, вира, обичаї, културу хтора принєшена зоз Горнїх крайох. Вєдно з другима народами хтори жию на териториї Автономней Покраїни Войводини прежили зме прикри и прекрасни часи котри уткани до нашей заєднїцкей историї.

Шветочней академиї з тей нагоди присуствовали министерка за людски права, права меншинох и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич и державна секретарка у тим министерстве Олена Папуґова. Министерка з тей нагоди визначела важносц вияшньованя на наиходзацим Попису жительства дзекуюци котрому зме и надалєй годни хасновац свойо зоз законом предписани права.

Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич ше оглядла на нашу прешлосц и визначела помоц котру АП Войводина нєсебично сполнює нє лєм за реализованє формалней потримовки, алє и у проєктох котри обезпечую лєпши условия роботи и розвой цалей заєднїци през рижни проєкти.

Предсидателька Скупштини Городу Нови Сад Єлена Радомирович Маринкович присутним гварела же у року кед Нови Сад преглашени за Европску престолнїцу култури, Руснаци нєзаменлїва коцочка у мозаїку, бо у тим городзе жию и творя уж вецей як два вики.

Владика кир Георгий Джуджар у пригодней бешеди повинчовал Националне швето Руснацох и поволал же бизме шицки будовали наш заєднїцки дом на културних, моралних и духовних основох и же бизме так ище длуго роки славели тото швето.

Академиї присуствовали и представнїки министерствох за културу и образованє, делеґация Руснацох зоз Горватскей, члени Националного совиту, установох и образованих инститицийох, културно-уметнїцких дружтвох и вельочислена публика.

Явносц шветочну академию могла провадзиц прейґ електронских медийох у своїх обисцох.

