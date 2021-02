О даскельо днї буду менши трошки прикапчованя ґаздовствох на ґаз за 100.000 динари

БЕОҐРАД – Премиєрка Ана Брнабич вчера виявела же о даскельо днї буду зменшани трошки прикапчованя на ґаз, за 100.000 динари по ґаздовстве, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Предсидателька Влади виявела же о даскельо днї у Службеним глашнїку будзе обявени Правилнїк по котрим трошки приключку на ґаз буду зменшани за коло 100.000 динари.

Вона визначела же то шанса за велї ґаздовства же би ше прикапчали на ґазоводну мрежу пре зменшаня индивидуалних местох за топенє котри представяю єден з огромних заґадзовачох воздуху у Сербиї.

Слово о вименки и дополнєню Правилнїка о окремней файти обєктох и окремней файти роботох хтори ше одноша на зменшанє трошкох прикапчованя на ґазоводну мрежу.

Зоз ступаньом на моц того Правилнїка зменшаю ше трошки гражданох котри за вибудов приключку на дистрибутивну ґазоводну мрежу Сербияґазу до тераз плацели и до 200.000 динари.

